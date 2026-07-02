Оперативная помощь: Сергей Кравчук проинспектировал работу центра «СВОи люди» в Хабаровске

Центр «СВОи люди» — это место, где участники СВО и их близкие смогут получить необходимую помощь и поддержку. Центр недавно открылся в Хабаровске по инициативе мэра Сергея Кравчука. «Мы создали уникальный городской центр работы с участниками СВО и их семьями — первое муниципальное учреждение такого рода на Дальнем Востоке. Его финансирование осуществляется исключительно за счет средств городского бюджета. Решение о создании центра было принято не спонтанно, а стало результатом глубокого осмысления нашей ответственности перед теми, кто посвятил себя защите Родины», — отметил Сергей Кравчук. Центр возглавляет Максим Траханов — ветеран СВО (отряд «Барс 8») и депутат Хабаровской городской думы. Центр «СВОи люди» оказывает содействие в получении медицинской, психологической, юридической, социальной помощи. Мэр рекомендовал директору изменить режим работы специалистов, чтобы было удобно тем, кто приходит в Центр за помощью. Также обсуждался вопрос благоустройства территории с учетом потребностей маломобильных граждан. Центр работы с участниками специальной военной операции и членами их семей «СВОи люди» находится по адресу: улица Ким Ю Чена, 6. Для получения консультации также можно обратиться по телефонам: 75−00−75, 8 (924)104−73−13. Добавим, что сегодня администрация Хабаровска в дополнение к федеральным и региональным реализует 18 мер адресной социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На данные цели в этом году выделено 270 млн рублей.