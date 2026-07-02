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Воронежцев предупредили об изменении графика выплат детских пособий и пенсий в июле

Если даты выпадают на воскресенье — средства перечислят досрочно.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Соцфонда России по Воронежской области предупредило об изменении графика выплат детских пособий и пенсий. Из-за того, что в июле даты некоторых выплат выпадают на выходные дни, средства перечислит получателям досрочно.

— Выплату из материнского капитала на детей до трех лет произведут 3 июля, поскольку 5 число выпадает на воскресенье. Доставка пенсий за 5 число (воскресенье) будет 3 июля, за 12 число (воскресенье) — 10 июля, — сообщили в отделении СФР по Воронежской области.

По обычному графику 3 июля на банковские карты родителям придут единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР.

В привычную дату — 8 июля — получат выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие матери. Пенсии с датой доставки за 15 и 21 июля поступят в привычные для получателей дни.