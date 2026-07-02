Воронежцев предупредили об изменении графика выплат детских пособий и пенсий в июле

По обычному графику 3 июля на банковские карты родителям придут единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет; ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР.