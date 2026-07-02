Арбитраж оставил иск «Теплокоммунэнерго» к ФК «Ростов» без движения

Юридическая активность АО «Теплокоммунэнерго», по данным портала проверки контрагентов, очень высокая. В арбитражных судах компания участвовала в 2,5 тыс. делах на общую сумму около 1,39 млрд руб. В подавляющем большинстве случаев (2,2 тыс. дел) она выступала истцом, преимущественно по спорам об энергоснабжении и коммунальных услугах, и выиграла или частично выиграла более 70% завершенных дел. В качестве ответчика зафиксировано 232 дела. Кроме того, компания фигурирует в 1,7 тыс. делах судов общей юрисдикции, в основном как истец по жилищным вопросам.