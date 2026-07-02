Арбитраж оставил иск «Теплокоммунэнерго» к ФК «Ростов» без движения

Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения исковое заявление компании «Теплокоммунэнерго» к футбольному клубу «Ростов». Соответствующий документ опубликован в картотеке суда.
Как следует из материалов дела, поставщик теплоэнергии в судебном порядке пытается взыскать задолженности в 3,9 млн руб. и пеней в 245 тыс. руб. Однако инстанция установила, что заявление было подано с нарушением: истец не приложил документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
«Теплокоммунэнерго» предложили устранить нарушения до 13 июля, представив соответствующий платежный документ.
По данным портала rusprofile, АО «Теплокоммунэнерго» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в марте 2016 года. Основным видом деятельности компании является производство пара и горячей воды. В 2025 году выручка «Теплокоммунэнерго» выросла на 9,1%, достигнув 3,74 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась почти в два раза — с 1,07 млн до 3,05 млн руб.
Юридическая активность АО «Теплокоммунэнерго», по данным портала проверки контрагентов, очень высокая. В арбитражных судах компания участвовала в 2,5 тыс. делах на общую сумму около 1,39 млрд руб. В подавляющем большинстве случаев (2,2 тыс. дел) она выступала истцом, преимущественно по спорам об энергоснабжении и коммунальных услугах, и выиграла или частично выиграла более 70% завершенных дел. В качестве ответчика зафиксировано 232 дела. Кроме того, компания фигурирует в 1,7 тыс. делах судов общей юрисдикции, в основном как истец по жилищным вопросам.