На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Ростовской области местами в течение суток 2 июля и 3 июля объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным Ростгидромета в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах и северной половине Азовского района.
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