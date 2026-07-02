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На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Ростовской области местами в течение суток 2 июля и 3 июля объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области местами в течение суток 2 июля и 3 июля объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным Ростгидромета в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс) в Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах и северной половине Азовского района.

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