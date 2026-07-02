Топливо есть, нужно еще больше бензовозов: В Калининграде провели заседание штаба по обеспечению

«Особое внимание — ситуации на розничном рынке. В связи с повышенным спросом со стороны населения крупным поставщикам необходимо нарастить количество бензовозов, осуществляющих доставку топлива с нефтебаз к АЗС. Это позволит улучшить ситуацию по восполнению запасов на автозаправочных станциях», — прокомментировали в правительстве.