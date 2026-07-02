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Режим беспилотной опасности отменен на территории Нижегородской области

Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода сняты.

Режим беспилотной опасности, введенный ранее на территории Нижегородской области, отменен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — напомнили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и прием воздушных судов после отмены ограничений.

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