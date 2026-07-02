Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе в Нижнем Новгороде временно закрыли после отравления посетителей

Деятельность кафе в Нижнем Новгороде приостановили после заболевания кишечной инфекцией его посетителей. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Деятельность кафе в Нижнем Новгороде приостановили после заболевания кишечной инфекцией его посетителей. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее в соцсетях люди пожаловались на отравление посетителей кафе, расположенного на улице Короленко в центре города. По предварительным данным, у них выявили сальмонеллез.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше