Кафе в Нижнем Новгороде временно закрыли после отравления посетителей

Деятельность кафе в Нижнем Новгороде приостановили после заболевания кишечной инфекцией его посетителей. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ранее в соцсетях люди пожаловались на отравление посетителей кафе, расположенного на улице Короленко в центре города. По предварительным данным, у них выявили сальмонеллез.
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