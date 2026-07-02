Глава Минобороны Литвы выступил за отмену запрета на размещение ядерного оружия

Каунас подчеркнул, что Североатлантический альянс, членом которого является Литва, располагает ядерными силами, предназначенными как для обороны, так и для стратегического сдерживания. Действующий же в Литве внутренний запрет, по его словам, ограничивает интеграцию страны в оборонную систему блока.