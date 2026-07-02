Глава Минобороны Литвы выступил за отмену запрета на размещение ядерного оружия

Министр обороны Литвы предложил исключить из конституции страны запрет на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного. По мнению главы ведомства Робертаса Каунаса, это позволит республике полноценно использовать оборонный потенциал НАТО. Об этом он заявил в эфире литовской радиостанции «Жиню радияс» (Žinių radijas).
Каунас подчеркнул, что Североатлантический альянс, членом которого является Литва, располагает ядерными силами, предназначенными как для обороны, так и для стратегического сдерживания. Действующий же в Литве внутренний запрет, по его словам, ограничивает интеграцию страны в оборонную систему блока.
«Литва является практически единственной страной в НАТО, запрещающей ядерное оружие. Это не дает нам возможности в полной мере использовать оборонный потенциал альянса, поэтому я поддерживаю отмену соответствующей статьи конституции», — пояснил глава военного ведомства.