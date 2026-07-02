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Глава Минобороны Литвы выступил за отмену запрета на размещение ядерного оружия

Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил исключить из конституции страны запрет на размещение оружия массового поражения, включая ядерное. По его словам, это позволит республике полноценно использовать оборонный потенциал НАТО и устранит единственное в альянсе ограничение такого рода.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Литвы предложил исключить из конституции страны запрет на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного. По мнению главы ведомства Робертаса Каунаса, это позволит республике полноценно использовать оборонный потенциал НАТО. Об этом он заявил в эфире литовской радиостанции «Жиню радияс» (Žinių radijas).

Каунас подчеркнул, что Североатлантический альянс, членом которого является Литва, располагает ядерными силами, предназначенными как для обороны, так и для стратегического сдерживания. Действующий же в Литве внутренний запрет, по его словам, ограничивает интеграцию страны в оборонную систему блока.

«Литва является практически единственной страной в НАТО, запрещающей ядерное оружие. Это не дает нам возможности в полной мере использовать оборонный потенциал альянса, поэтому я поддерживаю отмену соответствующей статьи конституции», — пояснил глава военного ведомства.

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