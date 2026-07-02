«Редкий образец»: в Калининградской области добыли самородок из двух видов янтаря

«Статус уникального получает янтарь весом более одного килограмма. Такие находки являются большой редкостью, поэтому предсказать их количество заранее невозможно. Так, в прошлом году на Приморском карьере было обнаружено 13 самородков, а в нынешнем сезоне — пока только один. Каждый такой образец проходит государственную экспертизу, после которой принимается решение о его дальнейшей судьбе. Уникальные экспонаты пополняют музейную коллекцию Калининградского янтарного комбината, обеспечивая сохранение национального достояния для будущих поколений. Часть самородков выставляется на аукцион редкого янтаря, где они становятся предметом особого интереса коллекционеров со всего мира», — отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин.