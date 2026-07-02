«Редкий образец»: в Калининградской области добыли самородок из двух видов янтаря

Фото: Янтарный комбинат.
На Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом 1,5 кг. Редкий образец сочетает прозрачный и матовый янтарь. Как сообщила пресс-служба предприятия, первый найденный в этом году самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия области.
Размер солнечного камня составляет 21 на 16 см, вес — 1,55 кг. Сердцевина «Юбиляра» состоит из матового самоцвета медового оттенка. Непрозрачность этому слою придали многочисленные пузырьки воздуха, попавшие в смолу миллионы лет назад. Внешняя оболочка, напротив, сформирована прозрачным янтарем, в котором сохранились органические фрагменты древнего леса — кора дерева и насекомые.
Самородок сформировался около 40 млн лет назад при истечении живицы древней сосны внутрь ствола. Заполнив внутреннюю полость дерева, смола постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру. Благодаря этому сегодня в янтаре можно увидеть уникальный природный «слепок» древнего дерева.
«Статус уникального получает янтарь весом более одного килограмма. Такие находки являются большой редкостью, поэтому предсказать их количество заранее невозможно. Так, в прошлом году на Приморском карьере было обнаружено 13 самородков, а в нынешнем сезоне — пока только один. Каждый такой образец проходит государственную экспертизу, после которой принимается решение о его дальнейшей судьбе. Уникальные экспонаты пополняют музейную коллекцию Калининградского янтарного комбината, обеспечивая сохранение национального достояния для будущих поколений. Часть самородков выставляется на аукцион редкого янтаря, где они становятся предметом особого интереса коллекционеров со всего мира», — отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин.