Нацпарк «Красноярские Столбы» хотят защитить от бродячих собак

Депутаты Заксобрания Красноярского края в ходе заседания комитета по природным ресурсам и экологии предложили внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными. По данным заместителя директора нацпарка «Красноярские Столбы» Ивана Кириллова, за 5 лет бродячие собаки уничтожили 131 особь копытных. Стаи беспризорных животных охотятся на территории нацпарка, несут угрозу не только животным, но и людям. По словам главы комитета Виталия Дроздова, до введения федерального регулирования сотрудники национального парка занимались своей основной задачей — обеспечивали защиту диких животных, занесенных в Красную книгу, в том числе от бездомных собак. Однако в соответствии с новым федеральным законодательством инспекторы теперь должны отлавливать этих животных, проводить их стерилизацию и выпускать обратно в привычную среду, где они продолжают представлять угрозу для местной фауны. Чтобы защитить заповедники, природные парки, дикую природу, мы будем предлагать федеральным законодателям для особо охраняемых природных территорий оставить действующий там особый режим, чтобы у них была возможность исполнять свои прямые обязанности, — отметил Виталий Дроздов.