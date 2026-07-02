Путин провел совещание по безопасности с губернатором Беспрозванных

Ключевой темой стало социально-экономическое развитие Калининградской области. В обсуждении принял участие губернатор Алексей Беспрозванных.
Открывая встречу, президент отметил, что в повестке дня — несколько вопросов, касающихся самого западного региона страны. «В нашей повестке сегодня — вопросы социально-экономического развития Калининградской области, несколько вопросов и несколько докладчиков», — цитирует Путина пресс-служба Кремля [citation:7].
Губернатор Беспрозванных выступил с докладом о текущей ситуации в регионе. Детали выступления не раскрываются, однако сам факт отдельного совещания по Калининградской области подчёркивает особое внимание федерального центра к вопросам безопасности и экономики эксклава.
В совещании приняли участие постоянные члены Совета Безопасности, включая председателя правительства, министра обороны, директора ФСБ и других руководителей силовых и экономических ведомств.