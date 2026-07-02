На станции перегрузки отходов в Калининграде нашли грубые нарушения

улице Туруханской. Специалисты выявили, что ООО «Кристалл» допустило несколько нарушений.
Мусор складировали вне контейнеров. Территория, где расположена станция, оказалась загрязнена строительными отходами, металлом и автомобильными покрышками. Кроме того, у предприятия отсутствует проект санитарно-защитной зоны — документа, который определяет минимальное расстояние от объекта до жилых домов.
Природоохранный прокурор внёс представление руководителю организации. После этого нарушения начали устранять, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ход устранения нарушений остаётся на контроле прокуратуры.
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