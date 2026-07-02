«Соликамскбумпром» снизил долю на рынке производства газетной бумаги на 5%

АО «Соликамскбумпром» опубликовало годовой отчет о деятельности предприятия за 2025 год. Как следует из документа, в прошлом году соликамское предприятие произвело 82,1 тыс. т. газетной бумаги, в 2024 году этот показатель зафиксирован на уровне 146,3 тыс. т. Доля общества в объеме производства этого продукта в России за отчетный период снизилась с 15% до 10%. В то же время доля «Соликамскбумпрома» в общероссийском производстве интерлайнера (леграммажной упаковочной бумаги) практически не изменилась. Предприятие в прошлом году изготовило 265 тыс. т. и занимает 44% российского рынка.