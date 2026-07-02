Сотрудники МЧС напомнили нижегородцам порядок действий при обнаружении БПЛА

В МЧС напомнили, как нужно действовать нижегородцам, если они увидели беспилотник. Инструкция для жителей была опубликована в социальных сетях ведомства.
В первую очередь необходимо предупредить окружающих о БПЛА и направиться в ближайшее укрытие. Затем следует позвонить по номеру 112 и, по возможности, сообщить направление полета вражеского дрона.
Нижегородцев настоятельно просят не использовать рядом с беспилотниками мобильные устройства, радиоаппаратуру и GPS. Также нельзя самостоятельно сбивать БПЛА подручными средствами.
К сбитому БПЛА не следует подходить. О произошедшем также нужно сообщить в 112, обозначить место падения и не подпускать к нему людей до приезда спецслужб.
Ранее мы писали, что мэр Юрий Шалабаев высказался о гибели жителя Нижнего Новгорода в ходе атаки БПЛА.