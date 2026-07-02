Скоростное судно «Заря» свяжет Бодайбо и Маму с 6 июля

— Рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам. Маршрут субсидируется из областного бюджета, поэтому билеты будут доступными. Водное сообщение для отдаленных территорий жизненно важно, именно по реке люди добираются до районных центров, где находятся больницы, социальные учреждения, доставляются продукты и лекарства, — прокомментировал глава региона.