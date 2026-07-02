На Сахалине в Корсакове проложили половину магистрального водовода

Около 50% работ по строительству магистрального водовода завершено в городе Корсакове Сахалинской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Общая протяженность реконструируемого участка составляет почти 8 тыс. м. Специалисты уложили свыше 4 тыс. м труб, из них методом горизонтально направленного бурения проложено 17,5 м трубопровода. На объекте ведутся активные работы по разработке траншей, укладке новых секций трубопровода и обратной засыпке.
В течение прошлого года в трех районах Сахалина заменили 8,6 км сетей. В 2027 году работы по капитальному ремонту сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения планируют провести в шести районах региона: Анивском, Холмском, Корсаковском, Охинском, Томаринском и Смирныховском.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.