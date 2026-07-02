Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сахалине в Корсакове проложили половину магистрального водовода

Общая длина реконструируемого участка составляет почти 8 километров.

Около 50% работ по строительству магистрального водовода завершено в городе Корсакове Сахалинской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Общая протяженность реконструируемого участка составляет почти 8 тыс. м. Специалисты уложили свыше 4 тыс. м труб, из них методом горизонтально направленного бурения проложено 17,5 м трубопровода. На объекте ведутся активные работы по разработке траншей, укладке новых секций трубопровода и обратной засыпке.

В течение прошлого года в трех районах Сахалина заменили 8,6 км сетей. В 2027 году работы по капитальному ремонту сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения планируют провести в шести районах региона: Анивском, Холмском, Корсаковском, Охинском, Томаринском и Смирныховском.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.