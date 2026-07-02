Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России

В этом году лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. Вылов может достичь 227 тысяч тонн — на треть ниже, чем в прошлом году. Планируется выловить 107 тысяч тонн горбуши и 38 тысяч тонн нерки. Вылов кеты может вырасти на 18% — до 71 тысячи тонн, а кежуча — на 11,7% до 11 тысяч тонн. По данным на 30 июня, вылов лосося пока составил около 4,4 тысячи тонн.