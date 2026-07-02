Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России

По итогам первого полугодия 2026 года кета и нерка подешевели больше всего среди всех видов рыб в российском опте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников.
Согласно мониторингу ФГУП «Нацрыбресурсы», к концу июня оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%. Сейчас кета стоит около 450 рублей за кг, а нерка — до 750 рублей.
По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, завышенные цены на рыбу в начале лета продиктованы сроками путины. Так, вылов лососей начинается в конце мая, основной пик приходится на середину июля — середину августа, полное завершение — конец октября. Поэтому к сентябрю цены, к правило, фиксируются, а с января начинают снижаться, так как оптовики готовятся к новому улову.
«Безусловно, объем предложения также влияет на цены: к примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого — начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло», — добавил Зверев.
В этом году лососевая путина на Дальнем Востоке стартовала 20 мая. Вылов может достичь 227 тысяч тонн — на треть ниже, чем в прошлом году. Планируется выловить 107 тысяч тонн горбуши и 38 тысяч тонн нерки. Вылов кеты может вырасти на 18% — до 71 тысячи тонн, а кежуча — на 11,7% до 11 тысяч тонн. По данным на 30 июня, вылов лосося пока составил около 4,4 тысячи тонн.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что производство рыбы вырастет в 3,1 раза в Нижегородской области к осени.