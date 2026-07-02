Должница из Волгограда отдала 1,9 млн рублей, чтобы вернуть машину

Приставы наложили арест на машину и изъяли ее. Как только должница поняла, что лишится транспорта, она сразу начала гасить задолженность. Женщина выплатила все кредиты в полном объеме еще до того, как кроссовер успели выставить на продажу. После этого автомобиль вернули владелице.