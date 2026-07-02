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Должница из Волгограда отдала 1,9 млн рублей, чтобы вернуть машину

Приставы нашли спрятанный Geely и заставили волгоградку расплатиться.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Волгограда не хотела отдавать долги по кредитам, но потеря автомобиля заставила ее передумать. Женщина выплатила почти 2 миллиона рублей, чтобы вернуть свой кроссовер, сообщает сайт volgograd.kp.ru с сылкой на УФССП по региону.

Задолженность волгоградки составляла 1,9 миллиона рублей. Добровольно погашать долг она не собиралась. Денег на банковских счетах не держала, а имущество прятала от приставов. Однако приставы все же нашли ее автомобиль Geely Citiray. Женщина спрятала кроссовер на частной территории среди складов.

Приставы наложили арест на машину и изъяли ее. Как только должница поняла, что лишится транспорта, она сразу начала гасить задолженность. Женщина выплатила все кредиты в полном объеме еще до того, как кроссовер успели выставить на продажу. После этого автомобиль вернули владелице.