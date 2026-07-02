В Ростовской области установят еще 42 камеры для борьбы со стихийной торговлей

Как сказано в сообщении, приоритетное внимание уделяется физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, торгующим с малотоннажных грузовых автомобилей, так как эта форма торговли чаще всего сопровождается нарушениями правил благоустройства, пожарной безопасности и санитарных норм, создает неудобства для жителей и препятствует свободному проходу пешеходов.