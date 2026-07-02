У трёх городов Челябинской области появятся мастер-планы развития

Чем мастер-план отличается от генерального плана.
Федеральный перечень для разработки мастер-планов разработан по поручению президента России Владимира Путина. В него вошли 323 города и агломерации страны, включая 10 городов Челябинской области. Это Челябинск, Копейск, Миасс, Магнитогорск, Аша, Верхний Уфалей, Карталы, Озёрск, Снежинск и Трёхгорный. И для трёх закрытых городов разработка мастер-планов уже завершается. Работа ведётся в рамках нового подхода к территориальному развитию, который предполагает комплексное планирование развития конкретной территории на основе стратегических и градостроительных документов.
Мастер-план — это стратегический документ, определяющий направления развития территории на ближайшие 10−15 лет. В отличие от генерального плана, который регулирует вопросы строительства и землепользования, мастер-план формирует комплексное видение будущего города, объединяя в единую систему мероприятия, связанные с экономическим развитием, а также созданием и развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Документ включает конкретные этапы реализации, сроки и возможные источники финансирования мероприятий.
Почему такой подход важен.
Значимость такого подхода губернатор Алексей Текслер подчеркнул в своём обращении к Законодательному собранию Челябинской области.
— Каждое муниципальное образование, каждый город, каждый населённый пункт, прилегающие территории должны развиваться как единое пространство — с общей инфраструктурой, экономикой и социальной средой, — уверен Алексей Текслер. — Развиваться комплексно, осмысленно и на долгосрочную перспективу в контексте поставленных нашим президентом задач по пространственному развитию опорных населённых пунктов, а также в рамках мастер-планов, которые нам предстоит разработать.
О необходимости разработки мастер-планов эфире «Большой редакции» высказалась также министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Ольга Никитина.
— Мы понимаем важность того, что эти документы действительно позволят нам более эффективно работать с площадками, территориями и планировать, реализовывать бюджет в том числе, — рассказала Ольга Никитина. — Потому что, во-первых, это то, что людям сегодня надо, — самоопределение, «кто мы, что мы», цели и задачи. Во-вторых, в дефиците бюджета тем более важна эффективность тех проектов, которые выходят и получают финансирование. Что ты не просто так «потому что можешь», сделал физкультурно-оздоровительный комплекс. А ты понимаешь, что сделав его, ты запустил какую-то цепочку действий, привлёк других инвесторов, и у тебя вот это всё интересно сложилось.
Как разрабатывают мастер-планы.
Работа над мастер-планами находится в активной фазе. Органы местного самоуправления в ЗАТО совместно с Госкорпорацей «Росатом» и правительством Челябинской области завершили разработку мастер-планов Озёрска, Снежинска и Трёхгорного. Важно, что эта работа велась при активном участии местных жителей, общественников и бизнес-сообщества.
Следующим этапом станет разработка мастер-планов для остальных городов Челябинской области, которые включили в федеральный перечень. Это Челябинск, Копейск, Миасс, Магнитогорск, Аша, Верхний Уфалей и Карталы.
Ранее директор Регионального центра компетенций по вопросам городской среды Анна Дюкова рассказала о важности системного подхода региона к развитию малых территорий, синхронизации муниципальных и бизнес-инициатив. По её словам, важно подходить к каждому муниципалитету как к уникальной территории со своим характером, запросами и точками роста. Важно видеть эти особенности и вместе с командами на местах находить свои пути развития.
— Разработка качественных проектов становится импульсом для преобразований: они запускают изменения в среде, экономике и сообществах. Именно такой комплексный подход, на мой взгляд, даёт устойчивый результат, — отметила Анна Дюкова.
Для жителей мастер-планы станут понятным ориентиром будущего развития территорий. Они позволят увидеть, какие изменения ожидают город в ближайшие годы: где появятся новые рабочие места, школы, детские сады и общественные пространства, какие дороги и инженерные сети будут построены или модернизированы. Это инструмент, который позволяет не гадать, а видеть будущее своего города на годы вперёд.
Как отметила Ольга Никитина, мастер-планы по трём нашим ЗАТО — Озёрску, Снежинску и Трёхгорному — разрабатывали совместно с Росатомом с конца 2024 года.
— Это был очень интересный опыт соучаствующего проектирования по всем городам. Мы в нём принимали участие вместе с другими коллегами из правительства. Самое главное, что я для себя увидела — отличие и ценность этого документа в том, что обсуждение с общественностью, экспертами, жителями, производством, бизнесом происходит не когда ты подготовил концепцию, принёс и показал. Оно происходит с самого начала пути вместе со всеми. Все становятся адептами этого документа. Все чувствуют, что они приложили к этому руку. Получается действительно публичный документ-соглашение о будущем. Мне кажется, это самое правильное, что может быть в градостроительстве, когда мы измеряем не два-три года, а всё-таки пытаемся посмотреть вперёд на 10−20−30 лет.
Напомним, жители Челябинской области и всей страны каждый год могут влиять на преображение своих территорий. Для этого важно участвовать в голосовании за проекты благоустройства общественных пространств. Что благоустроят в 2027 году, например, в Челябинске, уже выбрали сами южноуральцы.