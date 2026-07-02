У трёх городов Челябинской области появятся мастер-планы развития

— Это был очень интересный опыт соучаствующего проектирования по всем городам. Мы в нём принимали участие вместе с другими коллегами из правительства. Самое главное, что я для себя увидела — отличие и ценность этого документа в том, что обсуждение с общественностью, экспертами, жителями, производством, бизнесом происходит не когда ты подготовил концепцию, принёс и показал. Оно происходит с самого начала пути вместе со всеми. Все становятся адептами этого документа. Все чувствуют, что они приложили к этому руку. Получается действительно публичный документ-соглашение о будущем. Мне кажется, это самое правильное, что может быть в градостроительстве, когда мы измеряем не два-три года, а всё-таки пытаемся посмотреть вперёд на 10−20−30 лет.