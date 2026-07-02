В Красноярском крае зарегистрировали первый в этом сезоне случай эрлихиоза после укуса клеща

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе впервые с начала сезона подтвержден случай заболевания клещевым эрлихиозом. Инфекцию выявили у 15-летнего красноярца.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, клещ присосался к подростку в области ребер в минувшие выходные.
Всего за последнюю неделю за медпомощью после укусов клещей обратились 1101 житель края, в том числе 190 детей. Специалисты отмечают, что активность клещей постепенно снижается, однако риск встречи с ними по-прежнему сохраняется.
Отметим, что с начала сезона в крае зарегистрировано 13 458 случаев присасывания клещей, из них 2 918 — среди детей.