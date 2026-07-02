Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае зарегистрировали первый в этом сезоне случай эрлихиоза после укуса клеща

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе впервые с начала сезона подтвержден случай заболевания клещевым эрлихиозом. Инфекцию выявили у 15-летнего красноярца.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе впервые с начала сезона подтвержден случай заболевания клещевым эрлихиозом. Инфекцию выявили у 15-летнего красноярца.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, клещ присосался к подростку в области ребер в минувшие выходные.

Всего за последнюю неделю за медпомощью после укусов клещей обратились 1101 житель края, в том числе 190 детей. Специалисты отмечают, что активность клещей постепенно снижается, однако риск встречи с ними по-прежнему сохраняется.

Отметим, что с начала сезона в крае зарегистрировано 13 458 случаев присасывания клещей, из них 2 918 — среди детей.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше