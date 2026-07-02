Афиша на 4, 5 июля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

4 июля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Фактура быта» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки:20 лет ПРОО «Камва» | 6+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+
Галерея «Марис-арт»12.00−16.00 | Выставка «Художник нам изобразил…» | 0+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом молодёжи10.00 | Фестиваль современной визуальной культуры «Паникомикс» | 12+
Дом художника11.00−18.00 | Персональная выставка Александра Новодворского, посвящённая 50-летию творческой деятельности | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки:150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Парковка перед «Магнит Экстра»16.00 | Цирк «Сокол» | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Почемучкин сон | 6+12.00 | Лунные сказки | 6+15.00 | Путеводные звёзды | 6+17.30 | Галактика и её население | 12+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | Курица | 16+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского19.00 | Премьера. Царская невеста | 16+
Театр-Театр15.00 | Алиса в стране чудес | 6+13.00, 18.00 | Динозавры в шкафу | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка Вячеслава Петряева «XX лет спустя» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
5 июля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка Ольги Молчановой-Пермяковой и Александры Гутиной «Сад следит за своими птицами» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Фактура быта» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки:20 лет ПРОО «Камва» | 6+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом молодёжи10.00 | Фестиваль современной визуальной культуры «Паникомикс» | 12+
Дом художника11.00−18.00 | Персональная выставка Александра Новодворского, посвящённая 50-летию творческой деятельности | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Парковка перед «Магнит Экстра»13.00 | Цирк «Сокол» | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Парад планет | 6+12.00 | Где живёт Земля | 6+15.00 | Звёздный путь человечества | 6+17.30 | Воздушные призраки | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Клочки по закоулочкам | 6+
Театр «Век жизни»18.00 | Уходил старик от старухи (версия театра) | 18+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского19.00 | Премьера. Царская невеста | 16+
Театр-Театр15.00 | Динозавры в шкафу | 6+18.00 | Алиса в стране чудес | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка Вячеслава Петряева «XX лет спустя» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Пера Маа: Дальняя земля». Экспозиция выставочного центра «Пермский музей кукол» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Частная филармония «Триумф»19.00 | Киноклуб «Кино, вино и домино»: «Остров» | 18+