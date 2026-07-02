Афиша на 4, 5 июля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки:150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+