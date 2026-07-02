Не сдавшие ГИА школьники Красноярского края смогут получить рабочую специальность

Напомним, что, согласно принятым в начале этого года поправкам в закон «Об образовании в Российской Федерации», не сдавшие ГИА школьники могут пройти бесплатное обучение рабочим профессиям. До этого десятиклассники могли либо остаться в школе на второй год, либо перейти на семейный формат обучения для подготовки к пересдаче.