Не сдавшие ГИА школьники Красноярского края смогут получить рабочую специальность

Депутаты Заксобрания Красноярского края намерены расширить возможности школьников для получения рабочей специальности. На заседании комитета по образованию и культуре парламентарии рассмотрели в первом чтении поправки в закон «Об образовании в Красноярском крае», согласно которым региональное правительство сможет предоставлять государственную поддержку тем, кто не сдал ГИА после 9 класса.
Таким образом, школьники смогут получить профессию, параллельно готовясь к пересдаче. Перечень профессий, а также организаций, в которых можно пройти обучение, определяется органами государственной власти субъектов РФ, а список учреждений для подготовки в настоящее время прорабатывается.
Стоит отметить, что в прошлом году неудовлетворительные результаты по экзаменам получили 934 девятиклассника.
«Жизненные ситуации могут быть разными. Конечно, у ребят должна быть возможность освоить востребованные рабочие специальности, трудоустроиться и, при желании, продолжить обучение», — отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.
Напомним, что, согласно принятым в начале этого года поправкам в закон «Об образовании в Российской Федерации», не сдавшие ГИА школьники могут пройти бесплатное обучение рабочим профессиям. До этого десятиклассники могли либо остаться в школе на второй год, либо перейти на семейный формат обучения для подготовки к пересдаче.