В Пермском крае зафиксировано более 14 тысяч обращений из-за укусов клещей

В Пермском крае продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. С начала сезона в медучреждения региона обратились 14 062 человека, среди них 2 222 ребенка.
Случаи присасывания клещей отмечены во всех территориях края. Больше всего обращений зарегистрировано в Пермском районе (1900 случаев), в Перми (1431) и в Добрянском районе (952).
По данным за 26-ю неделю, чаще всего люди подвергались укусам во время посещения леса — 60,2% случаев. Ещё 24,3% заражений произошли на дачных и садовых участках, 12,2% — рядом с домом, а 3,3% приходятся на другие места.
Лабораторные исследования показали, что значительная часть снятых клещей является переносчиками инфекций. Так, 52,8% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Также выявлены возбудители моноцитарного эрлихиоза человека (5,4%), гранулоцитарного анаплазмоза (1,5%) и клещевого вирусного энцефалита (0,7%).