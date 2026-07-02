Психолог рассказал, с чем связано желание поесть в гостях

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совместная трапеза воспринимается мозгом как сигнал безопасности и принадлежности к группе, поэтому в гостях возникает желание есть, даже если человек не испытывает чувство голода, рассказал основатель и руководитель Международного нейроуниверситета имени Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.
«Во время застолья активируется система вознаграждения. Мозг связывает совместную еду с безопасностью, принадлежностью к группе и эмоциональным комфортом. Эволюционно совместная трапеза означала: мы свои», — сказал Ягудин «Газете.Ru».
По словам психолога, в компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения — если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Этот эффект называют социальным подкреплением, пояснил Ягудин. Кроме того, в гостях много стимулов: разговоры, запахи, новые блюда, музыка, алкоголь — все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия и аппетит появляется даже у сытого, добавил специалист.
Ягудин также отметил, что на пищевое поведение в гостях влияет и семейная культура: во многих домах еда — язык заботы, а фразы вроде «попробуй еще» создают мягкое давление, и человек соглашается, чтобы избежать неловкости.
«Само по себе переедание за праздничным столом не проблема и не отсутствие силы воли. Проблемы начинаются, когда еда становится единственным способом справиться с тревогой, напряжением или потребностью в принятии», — заключил психолог.