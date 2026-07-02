Психолог рассказал, с чем связано желание поесть в гостях

По словам психолога, в компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения — если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Этот эффект называют социальным подкреплением, пояснил Ягудин. Кроме того, в гостях много стимулов: разговоры, запахи, новые блюда, музыка, алкоголь — все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия и аппетит появляется даже у сытого, добавил специалист.