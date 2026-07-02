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Путин в четверг встретится с губернатором Калининградской области

Путин в четверг встретится с губернатором Калининградской области Беспрозванных.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С докладом сегодня будет у президента в продолжение вчерашней темы, которая поднималась на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, будет докладывать президенту уже по конкретным вопросам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремль опубликует материал по итогам встречи.

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