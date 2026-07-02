Путин в четверг встретится с губернатором Калининградской области

«С докладом сегодня будет у президента в продолжение вчерашней темы, которая поднималась на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, будет докладывать президенту уже по конкретным вопросам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных», — сказал Песков журналистам.