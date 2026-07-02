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17 иностранцев-нелегалов выдворят из Челябинской области

Они покинут Россию через пункт пропуска «Бугристое».

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Сегодня, 2 июля 2026 года, через пункт пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном за пределы России выдворят 17 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Суды региона признали нарушителей виновными по статье 18.8 КоАП РФ (незаконное пребывание в России). Помимо денежных штрафов, им назначено принудительное выдворение, а также запрет на въезд в страну на ближайшие пять лет.

До отправки на границу иностранцы находятся в спеццентре временного содержания МВД.