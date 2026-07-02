Липецкую «дочку» немецкой Linde повторно выставили на торги за 5,8 млрд

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июне этого года один аукцион по продаже 100% долей ООО «Линде газ Липецк» не состоялся. По сведениям из итогового протокола, это было связано с тем, что на участие в торгах «поступило менее двух заявок». Поскольку имущество не реализовали в месячный срок, цена лота была снижена на 15%.