Из-за крестного хода и празднования юбилея района в Петербурге перекроют улицы

5 июля с 11:30 до 13:30 движение будет полностью закрыто на ряде улиц Петроградской стороны в связи с проведением крестного хода у Князь-Владимирского собора. Ограничения затронут Храмов переулок, участок улицы Блохина от Храмова переулка до переулка Нестерова, переулок Нестерова, Большую Пушкарскую улицу от переулка Нестерова до Введенской улицы, Введенскую улицу, а также улицу Воскова до дома № 1.