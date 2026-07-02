Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за крестного хода и празднования юбилея района в Петербурге перекроют улицы

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, в Петроградском и Калининском районах Санкт-Петербурга введут временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Источник: Коммерсантъ

5 июля с 11:30 до 13:30 движение будет полностью закрыто на ряде улиц Петроградской стороны в связи с проведением крестного хода у Князь-Владимирского собора. Ограничения затронут Храмов переулок, участок улицы Блохина от Храмова переулка до переулка Нестерова, переулок Нестерова, Большую Пушкарскую улицу от переулка Нестерова до Введенской улицы, Введенскую улицу, а также улицу Воскова до дома № 1.

Накануне, 4 июля, ограничения введут в Калининском районе, где пройдут мероприятия, посвященные 90-летию района.

С 00:00 до 23:59 будет перекрыт участок проспекта Луначарского от Гражданского проспекта до дома № 108, корпус 1. Кроме того, на отрезке от Гражданского проспекта до улицы Черкасова на весь день запретят остановку транспорта.