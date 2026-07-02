Экс-торпедовец Никита Артамонов стал хоккеистом «Северстали». После обмена с участием «Торпедо», екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо» нападающий перешёл в уральский клуб, который, в свою очередь, отдал его череповецкой «Северстали».
Нападающий, которому в ноябре исполнится 21 год, будет выступать в команде Андрея Козырева на правах аренды. Её срок — до 31.05.2027.
За «Торпедо» уроженец Нижнекамска Артамонов провёл в общей сложности 143 матча, набрал 63 очка (29 + 34). В сезоне 2024/25 Никита стал лучшим бомбардиром нашей команды Континентальной хоккейной лиги (22 + 17 в 67 встречах).