Экс-торпедовец Никита Артамонов стал хоккеистом «Северстали». После обмена с участием «Торпедо», екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо» нападающий перешёл в уральский клуб, который, в свою очередь, отдал его череповецкой «Северстали».