В Приморье ожидается до +33 градусов днем 3 июля

Синоптики прогнозируют влияние высотной ложбины, которая обеспечит сухую погоду для большей части Приморья 3 июля. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +17, днем воздух прогреется до +22−27, но на северо-востоке будет аномально жарко — до +33. На побережье будет прохладнее: +17, +22. Ветер юго-западный, умеренный. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».