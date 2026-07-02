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В Приморье ожидается до +33 градусов днем 3 июля

Осадков в регионе практически не предвидится.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 89% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют влияние высотной ложбины, которая обеспечит сухую погоду для большей части Приморья 3 июля. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +17, днем воздух прогреется до +22−27, но на северо-востоке будет аномально жарко — до +33. На побережье будет прохладнее: +17, +22. Ветер юго-западный, умеренный. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Во Владивостоке — переменная облачность, утром местами возможна слабая морось и туман. Ветер юго-восточный, ночью умеренный, к концу ночи и днем усилится до сильного, вечером станет еще порывистее. Температура ночью +12, +14, днем +17, +19.

В Уссурийске также переменная облачность, без осадков. Южный ветер днем разгонится до сильного. Ночью +14, +16, днем +21, +23.

В Находке — преимущественно сухо, ветер южный и юго-восточный умеренный. Ночью +13, +15, днем +21, +23.

Вода в Амурском заливе прогрета до +19, в заливе Посьета — до +21, а в районе Находки — всего +15.