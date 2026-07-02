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Стало известно, чем чаще всего болеют нижегородские врачи

Примечательна специфика оформления больничных: врачи функциональной диагностики берут их в 1,6 раза реже терапевтов, но восстанавливаются при этом почти втрое дольше.

Исследование выявило парадоксальную картину заболеваемости среди российских врачей, включая нижегородких: несмотря на профессиональные знания, медики редко заботятся о собственном здоровье. Об этом сообщили в MAX-канал «Бокал Прессека».

По данным Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна ФМБА, реальная распространённость хронических болезней у нижегородких врачей в 2−3 раза выше официальной статистики — в основном из‑за привычки переносить недуги «на ногах» и нежелания брать больничные.

В числе главных угроз здоровью медработников:

патологии дыхательной системы (более 45% случаев) — обусловлены постоянным контактом с инфицированными пациентами;

нарушения костно‑мышечного аппарата — следствие длительных статичных нагрузок;

расстройства нервной системы и психосоматика — синдром эмоционального выгорания диагностируют у 50−75% врачей;

болезни сердечно‑сосудистой системы — развиваются из‑за хронического стресса и высокой ответственности.

Примечательна специфика оформления больничных: врачи функциональной диагностики берут их в 1,6 раза реже терапевтов, но восстанавливаются при этом почти втрое дольше — это отражает запущенность заболеваний и склонность к самолечению.

Ранее сообщалось, что дефицит витамина D из-за климата угрожает здоровью нижегородцев.