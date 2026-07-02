Не надо стоять в пробке у АЗС: калининградский юрист назвал тех, кто может заправиться без очереди

Семьи с детьми-инвалидами и инвалиды 1 и 2 группы могут заправляться на АЗС без очереди. Об этом «Клопс» рассказал юрист Общества защиты прав водителей Пётр Губенко, комментируя обсуждение темы в нашем телеграм-канале «Бензин видели? А он есть».
Подписчики разделились на два лагеря. Одни считают, что могут подъехать к колонке, минуя остальных автомобилистов. Другие уверены — в текущей ситуации все должны быть равны, иначе начнётся хаос.
По словам Губенко, право проезда к колонкам на АЗС без очередей предусмотрено отдельным документом от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».
«Есть указ президента: имеющие первую и вторую группу, дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, обслуживаются без очереди», — пояснил Губенко.
Важный момент: на таких условиях купить топливо может либо сам водитель с ограниченными возможностями, либо везущий пассажира-инвалида.
Как отмечает юрист, на практике порядок на разных АЗС может отличаться. Где-то сотрудников достаточно известить, в других местах могут попросить подтвердить льготу документами.
Чтобы избежать конфликта, эксперт советует спокойно сообщить о праве на внеочередное обслуживание и при необходимости показать подтверждающие бумаги. Спорить с другими водителями в очереди не стоит — лучше контактировать напрямую с сотрудниками заправки.
На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.
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