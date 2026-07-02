Отелям Хабаровска объяснили новые правила заселения иностранцев

Отдельно участники встречи разобрали порядок работы с иностранцами. Для заселения и постановки на миграционный учёт иностранному гостю нужны документ, удостоверяющий личность и гражданство, миграционная карта, а для граждан визовых стран — ещё и виза. Исключение по миграционной карте действует для граждан Белоруссии.