Отелям Хабаровска объяснили новые правила заселения иностранцев

В Хабаровске представители миграционного управления, минтуризма края и Ассоциации отельеров обсудили новые правила для гостиниц. Речь шла о заселении российских и иностранных туристов, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Для российских гостей перечень документов стал шире. Сейчас при заселении можно показать не только обычный паспорт, но и загранпаспорт гражданина России или водительское удостоверение.
Отдельно участники встречи разобрали порядок работы с иностранцами. Для заселения и постановки на миграционный учёт иностранному гостю нужны документ, удостоверяющий личность и гражданство, миграционная карта, а для граждан визовых стран — ещё и виза. Исключение по миграционной карте действует для граждан Белоруссии.
Гостиницам также напомнили об обязательной проверке иностранных граждан по реестру контролируемых лиц. Это должно помочь отельерам заранее понимать, можно ли заселять человека и какие действия нужно предпринять.
По итогам встречи стороны договорились подготовить форму уведомления и понятный алгоритм для гостиниц на случай, если иностранный гость окажется в таком реестре.