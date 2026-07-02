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День города во Владивостоке начнется с массовой зарядки и завершится боксерским матчем

Жителей и гостей приморской столицы ждут соревнования, мастер-классы и показательные выступления спортсменов.

Источник: PrimaMedia.ru

Спортивная программа Дня города развернется 4 июля на площади Борцов Революции во Владивостоке. Жителей и гостей приморской столицы приглашают принять участие в массовой зарядке, турнирах и мастер-классах, а также поддержать участников зрелищных соревнований, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

«День города — отличный повод провести время активно всей семьёй, познакомиться с различными видами спорта, поддержать наших спортсменов и самому стать частью большого спортивного праздника. Мы приглашаем всех жителей и гостей города присоединиться к мероприятиям», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.

Праздничный день стартует в 10:00 с общегородской зарядки, которую проведет мастер спорта международного класса и депутат Думы Владивостока Алеся Корсак. Присоединиться к разминке смогут все желающие.

Одним из центральных событий станет Кубок Владивостока по баскетболу 3×3, в котором примут участие 16 команд. Кроме того, для гостей подготовили фестиваль ГТО, мастер-классы по брейкингу и мини-футболу, турнир по настольному футболу, а также соревнования по трикингу с участием чемпиона мира из Китая Ли Шань Шуаня.

На площадке у здания правительства Приморского края также состоится международный боксерский матч, где сборная Приморья встретится с командой китайской провинции Хэйлунцзян.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в администрации утвердили план ограничения движения по главной улице города в дни торжеств в честь 166-й годовщины основания Владивостока.