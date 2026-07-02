День города во Владивостоке начнется с массовой зарядки и завершится боксерским матчем

Одним из центральных событий станет Кубок Владивостока по баскетболу 3×3, в котором примут участие 16 команд. Кроме того, для гостей подготовили фестиваль ГТО, мастер-классы по брейкингу и мини-футболу, турнир по настольному футболу, а также соревнования по трикингу с участием чемпиона мира из Китая Ли Шань Шуаня.