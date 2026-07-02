«Кто я?»: как с помощью метафорических карт разобраться в себе и найти свое предназначение

Именно понимание себя, нашей глубинной сути дает возможность реализовать все, что скрыто в нас, и в профессиональной деятельности в том числе. Когда идентичность размыта, сложно двигаться к своим целям, выстраивать путь к достижению результатов или позиционировать себя в профессии.