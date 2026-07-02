«Кто я?»: как с помощью метафорических карт разобраться в себе и найти свое предназначение

Вопрос «Кто я?» относится к экзистенциальным вопросам, периодически всплывающим на протяжении жизни человека, особенно в периоды перемен и кризисов. Данный запрос непосредственно относится к пониманию и осознанию своей идентичности, которая может меняться в разные временные промежутки.
Почему ответ на данный вопрос так важен для нас?
Именно понимание себя, нашей глубинной сути дает возможность реализовать все, что скрыто в нас, и в профессиональной деятельности в том числе. Когда идентичность размыта, сложно двигаться к своим целям, выстраивать путь к достижению результатов или позиционировать себя в профессии.
Как работают метафорические карты
Метафорические ассоциативные карты (МАК) — универсальный инструмент быстрой работы с бессознательным, где содержатся ответы на вопросы, которыми задается человек. Именно образы и символы являются языком бессознательного, с помощью которого оно общается с нами, давая ответы через ассоциативный ряд.
Каждый человек видит свои проекции, которые изображены на картинке, в соответствии со своим жизненным опытом, восприятием и важными для психики ситуациями.
Можно буквально за одну сессию с клиентом обрести новое видение, новый вектор движения, что значительно ускоряет движение к любимой профессии!
МАК мягко работают через метафору, обходя психологические защиты рационализации. У клиента рождаются ассоциации чувств, развития сюжета. Иногда яркие осознания прорываются сразу, приоткрывая портал бессознательного. В других случаях необходимо задавать наводящие вопросы для раскрытия смысла.
Как найти ответ на вопрос «Кто я?»
За данным вопросом кроются роли, которые выполняет человек, свое позиционирование, а также образ Мета-личности, более глубинной структуры. Предлагаю пройти практику по идентичности с использованием МАК «Дары Царицы», (авторы: Елена Киселева, Наталья Балаян и художница Екатерина Белявская).
Данные метафорические ассоциативные карты хороши тем, что основаны на архетипах русских сказок, понятном культурном коде детства. Известные сказки представлены в современном прочтении, адаптированы к текущим реалиям. Важны именно ваши интерпретации, а не те, которые могут прилагаться в комплекте.
Выберите удобное, спокойное место, где вас не будут отвлекать, и задайте себе вопросы:
- Какие чувства, мысли, эмоции вызывает образ?
- Кто из персонажей наиболее отражает вас?
- Какую роль отыгрывает герой?
- Что изображено, какое развитие сюжета, по вашему мнению?
- Что происходит далее?
- Какое послание несет вам герой?
Зафиксируйте главные мысли, которые пришли в ходе практики. Дайте немного времени на осмысления своих инсайтов.
Как с помощью арт-терапии найти мотивацию
Зачастую человек задается вопросом о своем предназначении, подразумевая реализацию в профессии по душе. Что касается формирования профессиональной идентичности, также встает вопрос: «Кто я в профессии? Какую нишу я занимаю? Как я позиционирую себя?».
В ходе недавно проведенного исследования взаимосвязи профессиональной самореализации и мотивации женщин среднего возраста (в частности, для выборки 35−45 лет) приоритетной оказалась творческая мотивация.
Повышая творческую мотивацию, а также общую и общественную активности, вы можете прийти к успеху в профессиональной деятельности.
Для успешной реализации в профессии необходимо наличие выраженных трех компонентов:
- феноменологического (удовлетворение карьерным развитием),
- ресурсного,
- целевого.
Отсутствие какого-либо компонента не приведет к успеху и удовлетворению от деятельности. А профессиональная идентичность, осознание ответов на вопрос «Кто я?» непосредственно относится к целевому компоненту успешной реализации в любимой профессии, где как раз могут помочь МАК как отличный инструмент арт-терапии.
Вот почему так важно найти ответы на вопросы, позволяющие осознать себя, свою суть и свое место в этом мире.
Елена Дорофеева, Психолог, сертифицированный коуч ICI, бизнес-коуч, психолог по работе с психотравмами, арт-терапевт.