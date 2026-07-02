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«Кто я?»: как с помощью метафорических карт разобраться в себе и найти свое предназначение

Метафорические карты — отличный инструмент для работы с бессознательным, который позволит добраться до своей глубинной сути. Как именно работают МАК и при чем тут карьерная самореализация, рассказывает арт-терапевт.

Источник: Unsplash

Вопрос «Кто я?» относится к экзистенциальным вопросам, периодически всплывающим на протяжении жизни человека, особенно в периоды перемен и кризисов. Данный запрос непосредственно относится к пониманию и осознанию своей идентичности, которая может меняться в разные временные промежутки.

Почему ответ на данный вопрос так важен для нас?

Именно понимание себя, нашей глубинной сути дает возможность реализовать все, что скрыто в нас, и в профессиональной деятельности в том числе. Когда идентичность размыта, сложно двигаться к своим целям, выстраивать путь к достижению результатов или позиционировать себя в профессии.

Как работают метафорические карты

Метафорические ассоциативные карты (МАК) — универсальный инструмент быстрой работы с бессознательным, где содержатся ответы на вопросы, которыми задается человек. Именно образы и символы являются языком бессознательного, с помощью которого оно общается с нами, давая ответы через ассоциативный ряд.

Каждый человек видит свои проекции, которые изображены на картинке, в соответствии со своим жизненным опытом, восприятием и важными для психики ситуациями.

Можно буквально за одну сессию с клиентом обрести новое видение, новый вектор движения, что значительно ускоряет движение к любимой профессии!

МАК мягко работают через метафору, обходя психологические защиты рационализации. У клиента рождаются ассоциации чувств, развития сюжета. Иногда яркие осознания прорываются сразу, приоткрывая портал бессознательного. В других случаях необходимо задавать наводящие вопросы для раскрытия смысла.

Как найти ответ на вопрос «Кто я?»

За данным вопросом кроются роли, которые выполняет человек, свое позиционирование, а также образ Мета-личности, более глубинной структуры. Предлагаю пройти практику по идентичности с использованием МАК «Дары Царицы», (авторы: Елена Киселева, Наталья Балаян и художница Екатерина Белявская).

Данные метафорические ассоциативные карты хороши тем, что основаны на архетипах русских сказок, понятном культурном коде детства. Известные сказки представлены в современном прочтении, адаптированы к текущим реалиям. Важны именно ваши интерпретации, а не те, которые могут прилагаться в комплекте.

Выберите удобное, спокойное место, где вас не будут отвлекать, и задайте себе вопросы:

  • Какие чувства, мысли, эмоции вызывает образ?
  • Кто из персонажей наиболее отражает вас?
  • Какую роль отыгрывает герой?
  • Что изображено, какое развитие сюжета, по вашему мнению?
  • Что происходит далее?
  • Какое послание несет вам герой?

Зафиксируйте главные мысли, которые пришли в ходе практики. Дайте немного времени на осмысления своих инсайтов.

Как с помощью арт-терапии найти мотивацию

Зачастую человек задается вопросом о своем предназначении, подразумевая реализацию в профессии по душе. Что касается формирования профессиональной идентичности, также встает вопрос: «Кто я в профессии? Какую нишу я занимаю? Как я позиционирую себя?».

В ходе недавно проведенного исследования взаимосвязи профессиональной самореализации и мотивации женщин среднего возраста (в частности, для выборки 35−45 лет) приоритетной оказалась творческая мотивация.

Повышая творческую мотивацию, а также общую и общественную активности, вы можете прийти к успеху в профессиональной деятельности.

Для успешной реализации в профессии необходимо наличие выраженных трех компонентов:

  • феноменологического (удовлетворение карьерным развитием),
  • ресурсного,
  • целевого.

Отсутствие какого-либо компонента не приведет к успеху и удовлетворению от деятельности. А профессиональная идентичность, осознание ответов на вопрос «Кто я?» непосредственно относится к целевому компоненту успешной реализации в любимой профессии, где как раз могут помочь МАК как отличный инструмент арт-терапии.

Вот почему так важно найти ответы на вопросы, позволяющие осознать себя, свою суть и свое место в этом мире.

Елена Дорофеева, Психолог, сертифицированный коуч ICI, бизнес-коуч, психолог по работе с психотравмами, арт-терапевт.