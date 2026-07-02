Губернатору Красноярского края купили кабину для секретных переговоров за миллион рублей

Согласно документам, кабина рассчитана на одно место и предназначена для защищенных переговоров. В ней предусмотрены освещение, вентиляция с шумоглушителем, звукоизоляция и система защиты от утечки информации по техническим каналам. Стоимость самой кабины составляет около 1,1 млн рублей. Еще 232 тыс. рублей предусмотрены на монтаж.