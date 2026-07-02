Губернатору Красноярского края купили кабину для секретных переговоров за миллион рублей

Управление делами губернатора и правительства Красноярского края приобрело защищенную переговорную кабину за 1,3 млн рублей, следует из информации, размещенной на Госзакупках.
Контракт заключили еще 5 мая этого года. Поставить и установить оборудование должны до 25 декабря 2026 года. Кабину разместят в здании на проспекте Мира, 110 в Красноярске. Поставщиком стало предприятие из Барнаула.
Согласно документам, кабина рассчитана на одно место и предназначена для защищенных переговоров. В ней предусмотрены освещение, вентиляция с шумоглушителем, звукоизоляция и система защиты от утечки информации по техническим каналам. Стоимость самой кабины составляет около 1,1 млн рублей. Еще 232 тыс. рублей предусмотрены на монтаж.
По контракту поставщик должен не только привезти оборудование, но и собрать, установить, подключить и наладить его работу.
(Фото: magnific.com).