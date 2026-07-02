Нижегородцам объяснили, как выбирают места для новых станции метро

Сначала специалисты изучают, как жители ежедневно передвигаются по городу: где живут и работают, какие районы испытывают наибольшую нагрузку и где возникают постоянные пробки или пересадки. Затем оценивают, возможно ли строительство в выбранной точке с учетом грунтов, подземных коммуникаций, рек и существующей застройки.