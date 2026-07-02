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Нижегородцам объяснили, как выбирают места для новых станции метро

Нижегородцам объяснили, что выбор точки для новой станции — это не «рисование на карте», а результат анализа реальных потоков людей и технических условий.

О том, как принимается решение о строительстве новой станции метро, рассказали в Telegram-канале «МетроНН». Авторы отметили, что место для станции не выбирают случайно — этому предшествует анализ транспортной ситуации и возможностей строительства.

Сначала специалисты изучают, как жители ежедневно передвигаются по городу: где живут и работают, какие районы испытывают наибольшую нагрузку и где возникают постоянные пробки или пересадки. Затем оценивают, возможно ли строительство в выбранной точке с учетом грунтов, подземных коммуникаций, рек и существующей застройки.

Для Нижнего Новгорода такой подход особенно важен из-за особенностей городской планировки. Город разделен Окой на две части, а основные транспортные потоки проходят по ограниченному числу направлений. Поэтому новые станции проектируют там, где они способны улучшить связность городской сети и разгрузить наиболее востребованные маршруты.

Ранее сообщалось, что разовые карточки на проезд за наличные начали продавать в Нижнем Новгороде.