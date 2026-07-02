Ученые объяснили причины появления ядовитой рыбы в Приморье

Ученые и спасатели напоминают: все представители рода такифугу ядовиты. Тетродотоксин содержится на коже и во внутренних органах. При подозрении, что в улове оказалась рыба-собака, осторожно снимите ее с крючка (берегите пальцы!) и выбросьте в воду. Не помещайте фугу в одну емкость с другой рыбой. Ни в коем случае не готовьте и не пробуйте эту рыбу.