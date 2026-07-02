Ученые объяснили причины появления ядовитой рыбы в Приморье

В последние недели в акватории Владивостока и залива Петра Великого рыбаки всё чаще вылавливают фугу — рыбу, содержащую смертельный нейротоксин. Ученые связывают это явление с климатическими изменениями и усилением теплых течений. Однако, вопреки тревожным заголовкам, появление иглобрюхов в приморских водах — процесс циклический и хорошо изученный. Рассказываем, стоит ли паниковать и как обезопасить себя.
Рыба-собака, или фугу, — теплолюбивый вид, распространенный в тропических и субтропических водах Тихого океана. В российских водах Японского моря встречается 9 видов семейства иглобрюховых.
Основная причина появления фугу у берегов Приморья — сезонный прогрев воды. Весной и летом поверхностные воды Японского моря быстро нагреваются, создавая благоприятные условия для захода теплолюбивых видов: сардины, скумбрии, тунцов и, конечно, фугу.
Как пояснили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства, в конце июня сотрудники института выловили в Амурском заливе две особи желтоперой собаки-рыбы (Takifugu xanthopterus). Это не единичный случай — в теплые периоды рыбы заходят в северо-западную часть Японского моря для нагула, а некоторые виды — и для нереста.
Как фугу влияет на экосистему — сравнительный анализ.
Беспокойство общественности, вероятно, связано с публикациями об ущербе, который наносит рыболовству Греции серебристый иглобрюх (Lagocephalus sceleratus), проникший в Средиземное море. Однако, как подчеркивают ученые, сравнивать эти два явления некорректно.
Ключевые отличия: размер: серебристый иглобрюх достигает 110 см, тогда как япономорские такифугу — 40−60 см, и рацион: серебристый иглобрюх питается рыбой (включая особей своего вида) и способен повреждать рыболовные сети. Приморские фугу питаются преимущественно беспозвоночными — морскими червями, ежами, звездами, моллюсками и водорослями.
«На сегодняшний день нет оснований для беспокойства о влиянии на местную экосистему сезонного захода собаки-рыбы в залив Петра Великого», — отмечают специалисты.
Стоит напомнить, что в XX веке рыбаки Приморья неоднократно встречали иглобрюхих в прибрежных водах. Еще в 1944 году ученый ТИНРО А. Г. Кагановский предостерегал от употребления в пищу ядовитой собаки-рыбы и любой несвежей рыбы, в которой может образоваться бактериальный яд.
Мифы и правда о яде фугу.
Опасения по поводу фугу связаны с содержанием тетродотоксина — сильнейшего нейротоксина, который в 1000 раз токсичнее цианида.
Факты о яде: одна рыба содержит яд, достаточный для гибели 40−45 человек. Тетродотоксин блокирует нервные импульсы, вызывая паралич и остановку дыхания. Специфического антидота не существует.
Однако здесь важно уточнение: рыба не производит яд самостоятельно. Тетродотоксин вырабатывают бактерии, которые присутствуют в пище фугу. Яд накапливается в коже, глазах, кишечнике, икре, молоках и печени, но на саму рыбу не действует.
Нестандартное ли это событие для Приморья?
Нет. Как отмечают ихтиологи, некоторые представители семейства иглобрюховых для вод южного Приморья и залива Петра Великого в теплый период года являются обычными видами, которые встречаются в довольно больших количествах.
Наиболее массовые виды в российских водах Японского моря — северная рыба-собака (Takifugu porphyreus) и красноногая рыба-собака (Takifugu rubripes).
В Корее и Японии фугу традиционно используется в пищу при специальной обработке обученными поварами. В водах Приморья ведется ограниченный промысел рыбаками Южной Кореи по выделяемым квотам, которые определяются специалистами ТИНРО в рамках международного сотрудничества.
Ареал фугу включает Японское, Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, а также тихоокеанское побережье Японии.
Ученые и спасатели напоминают: все представители рода такифугу ядовиты. Тетродотоксин содержится на коже и во внутренних органах. При подозрении, что в улове оказалась рыба-собака, осторожно снимите ее с крючка (берегите пальцы!) и выбросьте в воду. Не помещайте фугу в одну емкость с другой рыбой. Ни в коем случае не готовьте и не пробуйте эту рыбу.
Появление фугу в водах Приморья — не вторжение чужеродного вида, а естественный сезонный процесс, наблюдаемый десятилетиями. Тренд на потепление Японского моря имеет устойчивый характер, и приморским рыбакам следует проявлять разумную осторожность.
Главное — помнить: рыба-собака опасна только на сковороде. В море она — часть привычной экосистемы, которая не представляет угрозы для промысла и биоразнообразия региона.