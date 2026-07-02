Мишек в Московском зоопарке побаловали мороженым с клубничным вареньем.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бурых медведей в Московского зоопарка угостили мороженым с овощами, фруктами, клубничным вареньем и даже с рыбой, чтобы помочь животным легче перенести пережить жару, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
«С наступлением теплой погоды жарко становится всем: и людям, и обитателям зоосада. Но у наших киперов есть свой секретный способ подарить животным прохладу и радость. Для наших бурых медведей специалисты подготовили по-настоящему летнее угощение — мороженое», — написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что это не обычное мороженое из магазина, а настоящий медвежий деликатес. В него киперы положили всё, что косолапые обожают: свежие овощи, сочные фрукты, добавили клубничного варенья и даже сделали особое, непривычное для нас, но очень любимое медведями лакомство — мороженое с рыбой.
«Мишки оценили старания сотрудников по достоинству: хрустели, облизывались и явно почувствовали себя чуточку счастливее в жаркий день. Такие угощения — не просто развлечение, а важная часть заботы о животных: они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку: ведь чтобы добраться до лакомства, нужно постараться», — подчеркнула Акулова.