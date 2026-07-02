Мишек в Московском зоопарке побаловали мороженым с клубничным вареньем.

Она отметила, что это не обычное мороженое из магазина, а настоящий медвежий деликатес. В него киперы положили всё, что косолапые обожают: свежие овощи, сочные фрукты, добавили клубничного варенья и даже сделали особое, непривычное для нас, но очень любимое медведями лакомство — мороженое с рыбой.