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В Москве на ВДНХ открылась выставка «Славянский базар в Витебске»

Посетители познакомятся с настоящими сценическими костюмами артистов.

Выставка «Славянский базар в Витебске» работает с 2 по 5 июля в Москве на ВДНХ в ходе фестиваля «Дружба народов». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

В экспозиции представлены макеты знаменитых витебских сцен, артефакты и сценические костюмы артистов. Особое внимание уделено наследию советского и белорусского музыканта Владимира Мулявина. Гости могут увидеть подлинный сценический костюм, в котором артист в 1994 году впервые исполнил «Молитву» Олега Молчана на стихи Янки Купалы. В числе экспонатов также наряды Леонида Ярмоленко и Елены Спиридович, архивные буклеты, аккредитации разных лет, сувениры с детских конкурсов и собственная фестивальная валюта.

Интерактивный арт-объект экспозиции позволит посетителям ощутить эффект присутствия на живом концерте: с их аплодисментами зазвучит гимн фестиваля. Кроме того, горожане смогут посетить ярмарку белорусских товаров с национальными угощениями и традиционными изделиями местных производителей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.