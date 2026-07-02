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Патрульный автомобиль «проедет» по телебашне в Воронеже

Праздничную подсветку включат в честь 90-летия со дня образования службы Госавтоинспекции России.

Источник: АиФ Воронеж

Праздничную подсветку включат на телебашне в Воронеже в пятницу, 3 июля, в честь 90-летия со дня образования службы Госавтоинспекции России. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

На медиафасаде телебашни появятся разноцветные салюты, праздничные переливы и мерцания. Кроме того, на конструкции отобразится официальная эмблема Госавтоинспекции — патрульный автомобиль на фоне перекрещённых жезлов, даты «1936−2026» и надпись «90 лет».

Иллюминация будет работать с 21:00 до 22:00.

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