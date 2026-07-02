Ученые назвали вирусы, повышающие риск рака простаты

Ученые выявили связь между тремя вирусами и раком предстательной железы. Волгоградским мужчинам, как и всем россиянам, стоит знать о новых данных.
Специалисты референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии Российского научного центра хирургии имени Петровского вместе с урологами установили: вирус Эпштейна-Барр, герпес 6-го типа и цитомегаловирус повышают риск злокачественной опухоли простаты.
При доброкачественной гиперплазии чаще выявляли вирус папилломы человека (48%) и вирус Эпштейна-Барр (45%), а при раке — вирус Эпштейна-Барр (34%), герпес 6-го типа (32%) и цитомегаловирус (22%).
Мужчинам с доброкачественной гиперплазией простаты при подозрении на озлокачествление опухоли следует проверять биоптаты на герпес 6-го типа и цитомегаловирус — эти вирусы повышают риск агрессивного течения болезни, — пишет «Газета.ru».
Мужчинам с диагностированной гиперплазией простаты стоит обратиться к урологу и пройти исследование биоптатов на вирусы. При подтверждении вирус-ассоциированного рака лечение должно сочетать радикальную терапию с противовирусными препаратами.
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