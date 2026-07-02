Биробиджанцу вернут 817 тысяч, ушедших на «безопасный счёт»

В Биробиджане суд взыскал 817 тысяч рублей в пользу 72-летнего пенсионера, которого обманули мошенники. Деньги должен вернуть житель Иркутской области, на чей счёт поступили переводы, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
Схема началась со звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником сотовой связи и заявил, что у мужчины якобы заканчивается срок обслуживания сим-карты. Под этим предлогом пенсионер продиктовал паспортные данные.
Позже ему позвонила женщина, назвалась сотрудницей Центробанка и сказала, что мошенники будто бы списали деньги со счетов, но их удалось «вернуть». После этого она убедила биробиджанца перевести сбережения на «безопасный счёт».
Мужчина сделал несколько банковских переводов на общую сумму 817 тысяч рублей. После обращения в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Биробиджана подала иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счёта, куда ушли деньги. Суд требования удовлетворил, и теперь эта сумма должна быть возвращена потерпевшему.