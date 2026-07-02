В Красноярском крае полиция разыскивает пропавшую женщину и ее 5-летнего ребенка

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей жительницы Ачинска и ее малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. По данным правоохранителей, 27 июня 32-летняя местная жительница ушла из дома вместе со своей 5-летней дочерью. До настоящего времени их местонахождение не установлено. По словам супруга женщины, она не впервые уходит из дома. Однако ранее он не сообщал об этом в полицию. Ориентировка на мать и ребенка передана всем наружным нарядам местного ОВД, а также полиции Красноярского края. Проверяется круг общения пропавших. Женщина на вид соответствует возрасту, ее рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, длинные темные волосы, лицо европейского типа.