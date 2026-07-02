Азербайджан изучает участие армии в миссиях ООН и НАТО

Гасанов также напомнил, что с 1999 года более трех тысяч военнослужащих азербайджанской армии уже были задействованы в миротворческих миссиях в разных уголках планеты. По его словам, их работу всегда высоко оценивали командование, иностранные государства и международные структуры.