Азербайджан изучает участие армии в миссиях ООН и НАТО

«Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира», — приводит слова Гасанова агентство Report.
Гасанов также напомнил, что с 1999 года более трех тысяч военнослужащих азербайджанской армии уже были задействованы в миротворческих миссиях в разных уголках планеты. По его словам, их работу всегда высоко оценивали командование, иностранные государства и международные структуры.
В материале агентства приводится и комментарий начальника Управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майора Эльчина Абдуллаева. Он уточнил, что азербайджанские военные входили в состав миротворческих операций в Косово, Афганистане и Ираке. В настоящее время миссия с их участием реализуется в Южном Судане.