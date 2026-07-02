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Азербайджан изучает участие армии в миссиях ООН и НАТО

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что страна сейчас рассматривает варианты подключения своих военных к операциям ООН и НАТО, направленным на поддержание глобального мира.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Турбулентные геополитические процессы и конфликты в различных регионах показывают, что роль миротворцев возрастает. Азербайджан как член мирового сообщества и ООН поддерживает все инициативы по сохранению мира и глобальной безопасности. В настоящее время изучаются возможности участия азербайджанской армии в различных операциях, проводимых ООН и НАТО в целях содействия сохранению международного мира», — приводит слова Гасанова агентство Report.

Гасанов также напомнил, что с 1999 года более трех тысяч военнослужащих азербайджанской армии уже были задействованы в миротворческих миссиях в разных уголках планеты. По его словам, их работу всегда высоко оценивали командование, иностранные государства и международные структуры.

В материале агентства приводится и комментарий начальника Управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майора Эльчина Абдуллаева. Он уточнил, что азербайджанские военные входили в состав миротворческих операций в Косово, Афганистане и Ираке. В настоящее время миссия с их участием реализуется в Южном Судане.

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