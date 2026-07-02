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Камчатские предприниматели узнали о новых подходах в современном маркетинге

На семинаре участникам рассказали о креативе в качестве инструмента продаж.

Семинар «Креативный маркетинг: инновационные подходы к привлечению внимания в 2026 году» состоялся 30 июня в Камчатском крае по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Занятие провел маркетолог, основатель маркетингового агентства Алексей Гончар. Основное внимание было уделено креативу как реальному инструменту продаж — от применения искусственного интеллекта и персонализации до роста роли сообществ, коротких форматов и офлайн‑активаций. Также участники рассмотрели нестандартные механики в социальных сетях и способы создавать вовлекающий и вирусный контент.

«Сегодня трудно недооценить роль маркетинга, и центр “Мой бизнес” ориентируется на запросы предпринимателей при проведении обучающих мероприятий. Семинар объединил бизнес-сообщество и стал площадкой для обмена опытом. Верим, что участники получили полезные инструменты для продвижения собственного дела», — отметила директор АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Юлия Богаевская.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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