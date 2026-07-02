Камчатские предприниматели узнали о новых подходах в современном маркетинге

Занятие провел маркетолог, основатель маркетингового агентства Алексей Гончар. Основное внимание было уделено креативу как реальному инструменту продаж — от применения искусственного интеллекта и персонализации до роста роли сообществ, коротких форматов и офлайн‑активаций. Также участники рассмотрели нестандартные механики в социальных сетях и способы создавать вовлекающий и вирусный контент.