На молодежный центр в Задонске Липецкой области выделили 115 млн рублей

На базе центра планируют организовать подготовку экскурсоводов. Также там будет предусмотрено пространство для встреч и бесед с духовными наставниками. Кроме того, в «Каменной горе» разместятся Добро. Центр, местное отделение «Движения первых», компьютерный и хореографический залы.