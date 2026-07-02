Уголовное дело возбудили после отравления посетителей нижегородского кафе

По факту отравления посетителей кафе в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном СУ СКР.
О случившемся в СКР узнали из сюжета СМИ, в котором рассказывалось о массовом заболевании сальмонеллезом.
По данным следствия, отравление произошло в июне. За медпомощью обратились пятеро взрослых и ребенок, который госпитализирован в инфекционную больницу.
Как писал «Ъ-Приволжье», работа кафе приостановлена, оно находится на улице Короленко.