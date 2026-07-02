В Аксае суд рассмотрит дело о причале монастыря

Фигурантом дела выступает Михаил Григораш — его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он путём обмана получил право на металлический причал для маломерных судов в районе станицы Старочеркасской. Объект принадлежал религиозной организации и оценивается более чем в 4,8 млн рублей.