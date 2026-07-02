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В Аксае суд рассмотрит дело о причале монастыря

Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Аксайский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с причалом Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря.

Фигурантом дела выступает Михаил Григораш — его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он путём обмана получил право на металлический причал для маломерных судов в районе станицы Старочеркасской. Объект принадлежал религиозной организации и оценивается более чем в 4,8 млн рублей.

Предварительное слушание назначено на 6 июля. Об этом сообщили в пресс‑службе суда.